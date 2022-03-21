Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum Metaverse" etkinliğine katıldı
AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Forum Metaverse etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ATO Congresium'da salona gelişi ve selamlaması Metaverse ile ilgili tanıtım videosu izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğine katıldı.
Forum Metaverse etkinliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ATO Congresium'da salona gelişi ve selamlaması
Metaverse ile ilgili tanıtım videosu izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğine katıldı. (1)