Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum Metaverse" etkinliğine katıldı - Haberler

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum Metaverse" etkinliğine katıldı

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Forum Metaverse etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ATO Congresium'da salona gelişi ve selamlaması Metaverse ile ilgili tanıtım videosu izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğine katıldı.

Forum Metaverse etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ATO Congresium'da salona gelişi ve selamlaması

Metaverse ile ilgili tanıtım videosu izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğine katıldı. (1)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum Metaverse etkinliğine katıldı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum Metaverse etkinliğine katıldı

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum Metaverse etkinliğine katıldı

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Metaverse, Güncel, Haberler

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