Son dakika haber: Bolu'da orman içindeki çeşmelere, yangına karşı uyarıcı levhalar takıldı
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Edinilen son dakika haberine göre Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanlarda ve çevresinde bulunan çeşmelere, yangınlara karşı uyarıcı levhalar yerleştirildi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanlarda ve çevresinde bulunan çeşmelere, yangınlara karşı uyarıcı levhalar yerleştirildi.
Göynük Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında orman içinde ve çevresinde bulunan 13 çeşme onarıldı.
Çeşmelere daha sonra üzerinde "orman vatandır", "orman yakma", "ateş yakma", "yangını önle", "çöp atma", "izmarit atma", "atıkları topla" gibi uyarılar yazan levhalar takıldı.
Kaynak: AA / İlhami Çetin - Güncel