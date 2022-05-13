Son dakika haber! Betül bebek bıçaklanmış olarak ölü bulundu, anne gözaltına alındı (2) - Haberler

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANNE TUTUKLANDI

Manavgat Devlet Hastanesi'nde muayenesinin ardından jandarma merkezinde işlemleri tamamlanan Mersiye Gök, Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Jandarmada ifade vermeyen Mersiye Gök'ün savcılıktaki ifadesinde, 3 gündür ilaç kullanmadığı ve cinnet geçirdiğini söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mersiye Gök, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan cenazesi alınan Betül bebek, Side Mahallesi Kemer Mezarlığında toprağa verildi.