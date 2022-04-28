Son dakika haber... Barınakta bacağından vurulmuş olarak ölü bulundu

İZMİR'in Buca ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Naim Özlüsoylu (68), kaldığı barınakta bacağından vurulmuş olarak ölü bulundu. Özsoylu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Olay, dün akşam Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Naim Özlüsoylu, kaldığı barınakta hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Özlüsoylu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, Özsoylu'nun bacağında birkaç saçma olduğu tespit edildi. Bacağındaki saçmalara bağlı kan kaybı yaşamadığı anlaşılan Naim Özsoylu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.