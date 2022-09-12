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Arkadaşının ofisinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayarak can verdi

Güncel Haberler

Adana'da arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Zorbey Uğurludoğan hastaneye kaldırdı. Ancak Uğurludoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis gencin kimler tarafından neden öldürüldüğünü bulmak için incelemelerini sürdürüyor.

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda saldırı meydana geldi. Gece arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisine giden Zorbey Uğurludoğan, içeriye giren kimliği belirsiz kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Sırtından, bacağından ve kolundan vurulan Uğurludoğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Arkadaşının ofisinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayarak can verdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından ağır yaralanan Uğurdoğan, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Uğurdoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarına çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kartal Toros Dağları Çukurova 3. Sayfa Güncel Haberler

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