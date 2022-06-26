Son dakika haber | Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin Rus sürücüsü hayatını kaybetti. H.K. idaresindeki 37 DE 883 plakalı otomobil ile Ruslan Mikhan (42) yönetimindeki 07 MA 8324 plakalı motosiklet, Kestel Mahallesi'nde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Rus vatandaşı Mikhan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Öte yandan, kaza anı MOBESE kamerasınca kaydedildi. AA / Oktay Özden - Güncel Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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