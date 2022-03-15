Son dakika haber! Antalya'da ormanlık alanda bulunan mezardan köpek ölüsü çıktı

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da ihbar üzerine kazılan, ormanlık alandaki etrafı taşlarla çevrili mezardan ölü köpek yavrusu çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yol kenarında ateş yakmak için çalı toplayan 3 genç, üzerinde "Zalim" yazılı mermerin bulunduğu mezar görünümlü yeri fark etti.

Durumun şüpheli olduğunu düşünen gençler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, etrafı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ekipler ön incelemenin ardından mezarın açılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi.

Belediye ekipleri tarafından kazma ve kürekle açılan mezarda, poşet içerisinde ölü köpek yavrusu bulundu. Polisin yaptığı incelemenin ardından mezar toprakla kapatıldı.