Son dakika haber! Ankara'da 2 katlı binanın terasında yangın Son dakika gündem haberine göre ANKARA'da, 2 katlı binanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. ANKARA'da, 2 katlı binanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın teras katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin salonunda başlayan yangın, büyüyüp diğer odaları da sardı. Bu sırada evde uyuyan Sevil A., alevleri fark edip, kendisini dışarı attı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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