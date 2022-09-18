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5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak isterken düşüp öldü

Güncel Haberler

Antalya'nın Finike ilçesinde, Alaattin Ergüç isimli şahıs sabah saatlerinde sevgilisinin evine gitti. Sevgilisinin kapıyı açmamasına üzerine 5 katlı binanın çatısından en üst kattaki dairenin balkonuna atlamaya çalışan Ergüç, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Antalya'da Alaattin Ergüç, sabah erken saatlerde sitenin en üst katında oturan sevgilisi Y.A.'yı görmeye geldi. İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zeminine düştü.

5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak isterken düşüp öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç kurtarılamadı. Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Y.A ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Finike 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Dogukann:

Belasını Allahından buldu :))

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Nazlı Muhip:

Uzulme cennette huriler acar artik kapiyi sana..

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Başka Murat:

Birbirine güvenmeyen, birbirini takip eden, birbirini aldatan insanların sonu mutlaka olaylı bitiyor. O onu aldatıyor o onu, o onu takip ediyor o onu. Haber için değil öyle farazi söylüyorum. Yok kamera aç, yok nerdesin. Olta atmalar falan. Böyle hayat olmaz

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