5 katlı binanın çatısından sevgilisinin evinin balkonuna atlamak isterken düşüp öldü
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Antalya'nın Finike ilçesinde, Alaattin Ergüç isimli şahıs sabah saatlerinde sevgilisinin evine gitti. Sevgilisinin kapıyı açmamasına üzerine 5 katlı binanın çatısından en üst kattaki dairenin balkonuna atlamaya çalışan Ergüç, beton zemine düşerek hayatını kaybetti.
Antalya'da Alaattin Ergüç, sabah erken saatlerde sitenin en üst katında oturan sevgilisi Y.A.'yı görmeye geldi. İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zeminine düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç kurtarılamadı. Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Y.A ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.