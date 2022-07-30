Son Dakika: Güngören bombacısı MİT operasyonuyla Suriye'de öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teröre karşı mücadelesi aralıksız olarak devam ediyor. MİT, PKK'nın 27 Temmuz 2008'de İstanbul/ Güngören'de gerçekleştirdiği ve 18 vatandaşın ölümü, 154 vatandaşın da yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak'ın kuzeyine kaçan Rüstem Kod Nüsret Tebiş'in geçtiğimiz aylarda Irak kuzeyinden Suriye alanına geçtiğini belirledi. Suriye sahasında Nüsret Tebiş'in izini süren MİT, söz konusu teröristin Türkiye sınırına 60 km uzaklıktaki Haseke şehrinde bir evde saklandığını tespit etti. Planlanan operasyon doğrultusunda harekete geçen MİT, Tebiş'i etkisiz hale getirdi.

Nüsret Tebiş, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

BİN 258 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Güngören eyleminin faili olarak İstanbul/Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam bin 258 yıl hapis cezası istemiyle firari sanık olarak aranan Rüstem Kod Nüsret Tebiş'in; PKK'ya 1995'de Siirt/Baykan'dan katıldığı, Daha sonra siyasi alana geçerek, bir süre DEHAP'ın İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe teşkilatlarında PKK adına faaliyet yürüttüğü, Güngören eylemini gerçekleştirmesi sonrasında illegal yollardan Irak kuzeyine kaçtığı öğrenildi.

2008 GÜNGÖREN SALDIRISINDA NE OLDU?

27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul-Güngören ilçesi Menderes Çıkmazı Caddesi'nde ardı ardına iki bombanın patlatılması sonucu; 5'i çocuk 1'i hamile toplam 18 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda 154 kişi de yaralandı.