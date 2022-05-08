Son dakika gündem: Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika gündem: Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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Son dakika gündem: Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alındı

Son dakika haberi... Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker ile beraberindeki 2 şüpheli, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (AA) - Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker ile beraberindeki 2 şüpheli, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Başkanı Şeker, düzensiz göçmenler aleyhine bazı ifadelerin yer aldığı sloganların duvarlara yazılmasına ilişkin yapılan çalışma kapsamında gözaltına alındı.

Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkan Yardımcıları Kadir Selçuk ve Hasan Bayat'a da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması nedeniyle gözaltı işlemi yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Zafer Partisi, Adem Şeker, Arnavutköy, Güncel, Haberler

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