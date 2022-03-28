Son dakika gündem: Ukrayna'daki çatışmalarda ölen iki askerin cenazesi - Haberler

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Son dakika gündem: Ukrayna'daki çatışmalarda ölen iki askerin cenazesi

AA - Abdullah Tevge - Güncel
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Son dakika haberler... Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden iki Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi.

Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden iki Ukrayna askeri için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi.

Aziz Peter ve Paul Garrison Kilisesi'ndeki törene katılan Lvivliler, Rusya ile savaşırken Ukrayna saflarında ölen iki asker için dua etti, saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından cenaze araçlarına konulmak üzere askerlerin omzuna alınan tabutlar kiliseden çıkarılırken aile üyelerinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Daha sonra şehir mezarlığına götürülen askerlerin cenazeleri, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Son dakika gündem: Ukrayna'daki çatışmalarda ölen iki askerin cenazesi

Son dakika gündem: Ukrayna'daki çatışmalarda ölen iki askerin cenazesi

Son dakika gündem: Ukrayna'daki çatışmalarda ölen iki askerin cenazesi

AA / Abdullah Tevge - Güncel

Ukrayna, Cenaze, Asker, Rusya, Güncel, Haberler

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