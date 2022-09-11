Son dakika gündem: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı. Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çimenözü mevkisinde şüpheli harekette bulunan 3 kişiyi durdurdu. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan armada 116 gram kubar esrar ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Niksar Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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