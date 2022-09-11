Son dakika gündem: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Son dakika haberi... Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çimenözü mevkisinde şüpheli harekette bulunan 3 kişiyi durdurdu.
Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan armada 116 gram kubar esrar ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel