Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika gündem: Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çimenözü mevkisinde şüpheli harekette bulunan 3 kişiyi durdurdu.

Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan armada 116 gram kubar esrar ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Niksar Tokat Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title