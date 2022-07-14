Son dakika gündem: Tokat'ta su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haber: Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Eyüp Özçelik (27) idaresindeki 52 LP 043 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa D-100 kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
İncelemenin ardından Özçelik'in cesedi, Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel