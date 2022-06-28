Son dakika gündem: Servis minibüsünün çarptığı yaya öldü

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Akçay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto galeri işletmecisi olduğu öğrenilen Abdurrahman Aydın (58), Akçay Caddesi'nde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, yola çıkan Aydın'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir servis minibüsü çarptı. Meydana gelen kazada, Aydın ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, servis minibüsü sürücüsünün polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.