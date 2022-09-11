Son Dakika | Şehit ateşi Mersin'e düştü Güncel Haberler Son dakika haberi: - Şehit ateşi Mersin'e düştü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine verildi. - Şehit ateşi Mersin'e düştü MERSİN - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın şehadet haberi, Mersin'deki ailesine verildi. Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi. Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım'ın Mersin'de askerden önce lisanslı futbolcu olduğu öğrenilirken, yarın kentte yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü Ayşe Yıldırım Mersin 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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