Son dakika gündem: Savaşın yıktığı Mariupol şehrinde yaşam Son dakika gündem haberine göre Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, uzun süren çatışmalardan sonra Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol kentinde altyapı ve inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ukrayna- Rusya savaşı devam ederken, uzun süren çatışmalardan sonra Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol kentinde altyapı ve inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan inşaat çalışmaları devam ederken, sıcaktan bunalan şehir sakinleri serinlemek için sahile gidiyor. AA / Leon Klein - Güncel Mariupol Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika gündem: Savaşın yıktığı Mariupol şehrinde yaşam - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.