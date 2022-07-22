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Son dakika gündem: Savaşın yıktığı Mariupol şehrinde yaşam

AA - Leon Klein - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, uzun süren çatışmalardan sonra Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol kentinde altyapı ve inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ukrayna- Rusya savaşı devam ederken, uzun süren çatışmalardan sonra Rus güçlerinin kontrolüne geçen Mariupol kentinde altyapı ve inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan inşaat çalışmaları devam ederken, sıcaktan bunalan şehir sakinleri serinlemek için sahile gidiyor.

AA / Leon Klein - Güncel

Mariupol Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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