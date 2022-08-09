Son dakika gündem: Osmaniye'de yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı Son dakika haberi... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, vatandaşlarca bulunan yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, vatandaşlarca bulunan yaralı leylek yavrusu tedaviye alındı. Karagedik köyünde vatandaşlar elektrik direğindeki yuvasından düşmüş leylek buldu. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, leyleğin yaralandığını tespit etti. Korumaya alınan leyleğin gerekli bakım ve tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. Güncel AA / Ümit Kahrıman Karagedik Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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