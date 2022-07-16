Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kentte uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan A.G. (32) adlı kadının üst aramasında satışa hazır halde 5,87 gram metamfetamin ve 120 miligram sentetik ecza ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Hisarcık Alaşehir Manisa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title