Son dakika gündem: Malatya'da jandarma ekipleri kimliğini unutan öğrenciyi YKS'ye yetiştirdi - Haberler

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Son dakika gündem: Malatya'da jandarma ekipleri kimliğini unutan öğrenciyi YKS'ye yetiştirdi

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Son dakika gündem: Malatya'da jandarma ekipleri kimliğini unutan öğrenciyi YKS'ye yetiştirdi

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da jandarma ekipleri, kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetiştirdi.

Malatya'da jandarma ekipleri, kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetiştirdi.

Turgut Özal Üniversitesinde sınava girmek için gelen bir öğrenci, salona gireceği esnada kimliğini evde unuttuğunu fark etti.

Sınavın yapılacağı binada kimlik kontrolü ve üst araması yapan jandarma ekipleri konuyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verdi.

Jandarma, kimliğini evde unutan öğrenciyi sınav merkezinden 20 kilometre uzaklıktaki evine ekip aracıyla götürerek kimliğini almasına yardımcı oldu.

Sınava vaktinde yetişen öğrenci, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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