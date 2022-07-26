Son dakika gündem: Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı (2)
Son dakika gündem haberi: GÖZALTINDAKİ 14 KİŞİDEN 8'İ TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise serbest kaldı.
GÖZALTINDAKİ 14 KİŞİDEN 8'İ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise serbest kaldı. Olayla ilgili S. Ş., Ö. Ş.,N. Ş., E. Ş.,S. G., H. C. G.,S. G. ve F. Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel