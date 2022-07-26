Son dakika gündem: Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı (2)

Son dakika gündem: Kavgaya müdahale eden mahalle bekçisinin yaralanmasında 14 gözaltı (2)

Son dakika gündem haberi: GÖZALTINDAKİ 14 KİŞİDEN 8'İ TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise serbest kaldı.

GÖZALTINDAKİ 14 KİŞİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise serbest kaldı. Olayla ilgili S. Ş., Ö. Ş.,N. Ş., E. Ş.,S. G., H. C. G.,S. G. ve F. Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title