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Pompalı tüfekle yaraladığı genci acil serviste buldu! Silah tutukluk yapınca devreye polis girdi

Güncel Haberler

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde T.A isimli kişi, pompalı tüfekle yaraladığı genci öldürmek için yürüyerek hastaneye geldi. Burada silahının tutukluk yapması üzerine polisler tarafından yakalanan T.A gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan dehşet anları anbean kameraya yansıdı.

Hatay'da henüz bilinmeyen nedenle T.A isimli şahıs tartıştığı komşusu T.M.K'yi (15) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. T.M.K. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan T.A ise yürüyerek geldiği Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne tüfekle giren T.A., acil serviste odalara girerek polislerin ve doktorların olduğu odaya daldı. Baba ile oğlunu bulan T.A., tüfeğin tetiğine bastı ancak tutukluk yaptı.

Şüpheli T.A. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan zanlının pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğu anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, zanlının hastaneye girmesi, elindeki pompalı tüfeği karşılaştığı kişilere doğrultması ve polisin olaya müdahalesi yer alıyor. Kayıtlarda, polislerin zanlının elindeki silahı alarak yakaladığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Kırıkhan Eylül Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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