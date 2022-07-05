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Son dakika gündem: Harç kazanına düşen işçi öldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: Harç kazanına düşen işçi öldü

Son dakika gündem haberi: TRABZON'da, briket üretim tesisinde çalışan İsmet Çabuk (59), dengesini kaybederek düştüğü harç kazanında hayatını kaybetti.

TRABZON'da, briket üretim tesisinde çalışan İsmet Çabuk (59), dengesini kaybederek düştüğü harç kazanında hayatını kaybetti.

Olay, dün Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki briket üretim tesisinde meydana geldi. İsmet Çabuk, çalıştığı sırada dengesini kaybederek harç kazanının içine düştü. Çabuk'un düştüğü fark eden mesai arkadaşları, sistemi kapatarak harç kazanını durdurdu. İhbarla tesise gelen sağlık ekibinin kontrolünde, kazandan çıkarılan İsmet Çabuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çabuk'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldızlı Mahallesi Güncel Haberler Son Dakika

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