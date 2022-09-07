Son dakika gündem: Edirne'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili otobüs sürücüsü tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında otobüs sürücüsü tutuklandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında otobüs sürücüsü tutuklandı. Gelibolu-Keşan yolundaki kazada otomobilde bulunan Uğur Ö. ile Özgür K'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından otobüs sürücüsü H.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Enez ilçesinde dün, İstanbul'dan Çanakkale'ye giden Uğur Ö. idaresindeki 22 UC 020 plakalı otomobil, H.D'nin kullandığı 22 AT 568 plakalı otobüse arkadan çarpmıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uğur Ö. ile yanındaki Özgür K, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Güncel Kaynak: AA / İlker Gürel Edirne Keşan Güncel Haberler Son Dakika

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