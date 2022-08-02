Son dakika gündem: Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (2)
Son dakika haberi: MEMLEKETİNE UĞURLANDIHatay'ın Altınözü ilçesinde 29 Temmuz'da meydana gelen zırhlı araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede bugün şehit düşen Piyade Er Yusuf Sofioğlu için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi.
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MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 29 Temmuz'da meydana gelen zırhlı araç kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede bugün şehit düşen Piyade Er Yusuf Sofioğlu için Hatay Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, Vali Rahmi Doğan ile askeri ve mülki erkan katıldı. Şehidin naaşı, törenin ardından uçakla memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.
İzzet NAZLI / HATAY,
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel