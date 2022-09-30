Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz. Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız" Güncel Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler Son Dakika

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