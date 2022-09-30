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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz.

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Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz.

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız"

Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler Son Dakika

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