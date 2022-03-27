Çekmeköy'de çalışanını öldüren şüpheli yakalandı

ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Çekmeköy'de, eşiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği çalışanını silahla vurarak öldüren şüpheli, kaçtığı Düzce'de gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 24 Mart'ta Soğukpınar Mahallesi'ndeki bir börek salonunda Engin Ö'nün hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, olayı iş yeri sahibi Salih K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Eşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiasıyla çalışanını vurduğu öğrenilen zanlı, olayda kullandığı silahla Düzce'de yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.