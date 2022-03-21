Son dakika gündem: Belçika'nın ve Waterloo Savaşı'nın simgelerinden olan aslan heykeli
AA - Dursun Aydemir - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Waterloo Savaşı'nın simgesi aslan heykelinin Drone görselleri Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarında 16-18 Haziran 1815 tarihlerinde gerçekleşen Napolyon'un son Savaşı Waterloo Savaşı'nın simgesi olan aslan heykeli drone ile görüntülendi.
Waterloo Savaşı'nın simgesi aslan heykelinin Drone görselleri
Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarında 16-18 Haziran 1815 tarihlerinde gerçekleşen Napolyon'un son Savaşı Waterloo Savaşı'nın simgesi olan aslan heykeli drone ile görüntülendi.