Son dakika gündem: Belçika'nın ve Waterloo Savaşı'nın simgelerinden olan aslan heykeli - Haberler

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Son dakika gündem: Belçika'nın ve Waterloo Savaşı'nın simgelerinden olan aslan heykeli

AA - Dursun Aydemir - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Waterloo Savaşı'nın simgesi aslan heykelinin Drone görselleri Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarında 16-18 Haziran 1815 tarihlerinde gerçekleşen Napolyon'un son Savaşı Waterloo Savaşı'nın simgesi olan aslan heykeli drone ile görüntülendi.

Waterloo Savaşı'nın simgesi aslan heykelinin Drone görselleri

Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarında 16-18 Haziran 1815 tarihlerinde gerçekleşen Napolyon'un son Savaşı Waterloo Savaşı'nın simgesi olan aslan heykeli drone ile görüntülendi.

Son dakika gündem: Belçika'nın ve Waterloo Savaşı'nın simgelerinden olan aslan heykeli

Son dakika gündem: Belçika'nın ve Waterloo Savaşı'nın simgelerinden olan aslan heykeli

Son dakika gündem: Belçika'nın ve Waterloo Savaşı'nın simgelerinden olan aslan heykeli

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Belçika, Haziran, Brüksel, Drone, Güncel, Haberler

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