Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor (2)
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Edinilen son dakika gelişmesine göre ENKAZ KALDIRILDIAfyonkarahisar'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazı kaldırıldı.
ENKAZ KALDIRILDI
Afyonkarahisar'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazı kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen uçak firması ekipleri, vinçle birlikte uçağı düz bir yere alıp, kanatları sökerek çıkardı. Kanatları sökülen ve diğer parçaları ile bir TIR'a yüklenen uçak, özel bir servise götürülmek üzere yola çıkarıldı.
Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel