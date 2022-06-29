Son Dakika | Gecekondudan çıkmaları için akrabalarına saldırdı: 3 yaralı - Haberler

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Son Dakika | Gecekondudan çıkmaları için akrabalarına saldırdı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Gülşah Özgen - Güncel
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Son Dakika | Gecekondudan çıkmaları için akrabalarına saldırdı: 3 yaralı

Son dakika haberi: ADANA'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aslan Y. (34), evlerinin bahçesindeki gecekonduda oturan 3 akrabasını gitmeleri için darbedip, 1'ini de bıçakla yaraladı.

ADANA'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aslan Y. (34), evlerinin bahçesindeki gecekonduda oturan 3 akrabasını gitmeleri için darbedip, 1'ini de bıçakla yaraladı. Aslan Y., gözaltına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aslan Y., evlerinin bahçesindeki gecekonduda oturan ve akrabaları olan Yiğit ailesine çıkmaları gerektiğini söyledi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Aslan Y., akrabası Hasan Yiğit ile engelli eşi Sabriye Yiğit'i darbetti, Hasan Yiğit'in kız kardeşi Rabia Yiğit'i de sırtından bıçakladı. Komşularının tepkisiyle kaçan Aslan Y., kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hasan Yiğit ile kardeşi Rabia Yiğit, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Ayakta tedavi edilen engelli Sabriye Yiğit de "Beni kendi evime barkıma sığdırmıyor" diyerek ağladı.

Polis ekipleri Aslan Y.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.

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Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Güncel

Hasan Yiğit Akıncılar Güncel Haberler Son Dakika

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