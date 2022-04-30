Son Dakika: Burak Elmas canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yılan hikayesine dönen başkanlık seçimi için son noktayı koydu. Elmas yaptığı açıklamada yeni seçim tarihini resmen açıkladı.

SEÇİM 4-11 HAZİRAN'DA OLACAK

" Galatasaray'da seçim olacak" diyen Burak Elmas, "Pazartesi, seçimle ilgili 4-11 Haziran'la ilgili karar alacağız ve yürürlüğe sokacağız." dedi.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"BUGÜN SEÇİM YAPABİLMEK İÇİN HAMLEDE BULUNDUK"

"Ağzımdan seçim olmayacak gibi bir şey çıkmadı. Galatasaray iradesinin gereğinin yapılacağını söyledik. Davalarda da, şahitli masalarda, herkesin bilgisi dahilinde hareket ettik. Cuma sabahı elimize seçimin iptal olduğuna dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adaylarımızı ve Divan Başkanımızı davet ettik, istişare yaptık. 21-28 Mayıs tarihinin yürürlüğe girebilmesi için, en geç Salı gününe kadar yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. En azından çok kısa bir süre istişare yapabilmek için izin istedik. Mahkeme kararının kalkması ve bugün seçim yapabilmek için hamlede bulunduk. Dün 15:46'da bu başvurumuz reddedildi.

"GALATASARAY BAŞKANI'NA HAKARETLER EDİLDİ"

Bugünkü toplantıya katılmamamız, olağanüstü bir karardır. Aynen toplantının olduğu gibi. Bugünkü toplantıda geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, yüzleri kızarmadan, hiç utanmadan çıkıp Galatasaray Başkanı'na hakaret eden disiplinlik en az 4-5 konuşma var. Galatasaray Başkanı'na hakaretler edildi. Toplantı sonrası Divan Başkanı'nı aradım. Galatasaray Başkanı'na yapılan çirkin söylemler için herhangi bir müdahalede bulunmaması nedeniyle kendisine teessüflerimi ilettim.

"FATİH TERİM ÇIKSIN KONUŞSUN"

Kendi başkanı konuşurken Genel Kurul'da ayağı kalkmayan, kendi başkanı Galatasaray üyeleri tarafından eleştirilirken alkışlayan, Galatasaray Spor Kulübü herhangi bir üyesi bana Galatasaraylılığı öğretmeye kalkmasın. Eski başkanlar çıksın, konuşsun. Sayın Fatih Terim de çıksın konuşsun. Herkes açık açık konuşsun. Galatasaray üzerinden prim yapmak isteyen, Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek isteyenler artık istediklerine ulaşamasın."

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