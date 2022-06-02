Son Dakika! Galata'da tinerle kendini yakan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Haberler

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Son Dakika! Galata'da tinerle kendini yakan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika! İstanbul'da önceki akşam eline plastik orak alarak gezdiği Galata Kulesi Meydanı'nda tinerle kendini yakan 28 yaşındaki genç, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe vermişti.

Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüştü. Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak "Kendimi yakacağım" dediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Galata Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Fakır:

adam cayır cayır yanıyorda bir Allahın kulu yardım etmiyor söndürmek için çapa harcamıyor. yazıklar olsun insanlak günden güne yeraltına çekiliyor

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Zafer yılmaz :

Bir insanın psikolojisi bozulduğunda, (sebepler aşağı yukarı belli) ne yapacağını kimse kesitremez.Toplum psikolojisini bozma çalışmalarını yürütenler, şu vakanın ,hiç kimse bizimle alakalı değil diyerekte direk üzerinden atabilme ihtimali mevcutdur.

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Halilibrahim Uysal:

Vahim bir hadise ama burda bari siyaset yapmayın kendisini niye yaktığını biliyormusunuz bu kinunsiyaset konusu degil

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