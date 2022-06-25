Son dakika! Fırtınanın düğün çadırını uçurduğu anlar kamerada; 3 yaralı - Haberler

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Son dakika! Fırtınanın düğün çadırını uçurduğu anlar kamerada; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Özkan - Güncel
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Son dakika! Fırtınanın düğün çadırını uçurduğu anlar kamerada; 3 yaralı

Son dakika haber: HAKKARİ'de sağanak sonrası etkili olan fırtına, düğün için kurulan çadırı uçurdu.

HAKKARİ'de sağanak sonrası etkili olan fırtına, düğün için kurulan çadırı uçurdu. O anlar kameraya yansırken, çadır altında kalıp yaralanan 3 kadın hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de sağanak sonrası etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına, Biçer Mahallesi Gülüreş Caddesi üzerinde düğün için kurulan çadırı uçurdu. Çadırın altında bulunan davetliler sağa sola kaçışırken, 3 kadın ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı 3 kadın hastaneye götürülürken, fırtınanın çadırı uçurduğu anlar ise kameraya yansıdı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Hakkari Fırtına Güncel Haberler Son Dakika

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