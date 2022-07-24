Son Dakika! Erdoğan'dan Lozan mesajında Yunanistan vurgusu: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor - Haberler

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Son Dakika! Erdoğan'dan Lozan mesajında Yunanistan vurgusu: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Anlaşması'nın 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere antlaşmada kayıtlı şartlar yok sayılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı temsilcileri tarafından imzalanan anlaşmanın yıl dönümü nedeniyle siyasi parti liderleri ve devlet yetkililerinin açıklamaları devam ediyor.

ERDOĞAN: TÜRK AZINLIĞIN HAKLARI YOK SAYILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Son dönemde Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Lozan Barış Antlaşması'nda kayıtlı şartlar bilinçli şekilde aşındırılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'NİN ETKİN KONUMU PEKİŞİYOR"

Erdoğan ayrıca, "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu pekiştirmektedir" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

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