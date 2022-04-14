Annesi dakikalarca dil döktü ama başaramadı! Ehliyetsiz sürücüyü polis affetmedi

Devriye görevindeki polis ekibi, sürekli şerit değiştiren otomobilin sürücüsüne 'dur' ikazında bulundu. Polis, 10 kilometrelik takibin ardından otomobili durdurdu. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen Semih Yazıcı'nın yanındaki annesi Hatice Yazıcı, polislerden oğlunu affetmelerini istedi.

11 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Olumlu cevap alamayan anne Yazıcı, daha sonra oğluna kızarak eşini aradı. Eşi ile görüşen Hatice Yazıcı, oğluna defalarca "Dur" dediğini ancak durmadığını söyledi. Hatice Yazıcı'nın uğraşlarına rağmen Semih Yazıcı'ya 11 bin lira ceza kesildi ardından da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Soruşturma başlatılırken, kiralık olduğu öğrenilen otomobil de yediemin otoparkına çekildi.