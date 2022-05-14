Son dakika! Bigadiç'te engelli gençler için asker eğlencesi düzenlendi - Haberler

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Son dakika! Bigadiç'te engelli gençler için asker eğlencesi düzenlendi

AA - Emrah Çakmak - Güncel
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Son dakika! Bigadiç'te engelli gençler için asker eğlencesi düzenlendi

Son dakika haberi... Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde engelli gençler için temsili olarak asker eğlencesi düzenlendi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde engelli gençler için temsili olarak asker eğlencesi düzenlendi.

İlçede faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin organize ettiği etkinlikte, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun eşi Alime Avcu tarafından engelli gençlerin ellerine asker kınası yakıldı.

Asker eğlencesine, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, daire amirleri, engelli derneği yöneticileri ile engelli vatandaşların aileleri katıldı.

AA / Emrah Çakmak - Güncel

İsmail Avcu, Balıkesir, Engelli, Asker, Güncel, Haberler

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