Son dakika! Bigadiç'te engelli gençler için asker eğlencesi düzenlendi - Haberler

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde engelli gençler için temsili olarak asker eğlencesi düzenlendi.

İlçede faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin organize ettiği etkinlikte, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun eşi Alime Avcu tarafından engelli gençlerin ellerine asker kınası yakıldı.

Asker eğlencesine, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, daire amirleri, engelli derneği yöneticileri ile engelli vatandaşların aileleri katıldı.