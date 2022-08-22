BELEDİYE OTOBÜSÜ, ARIZALANAN KAMYONETE ÇARPTI; 2'Sİ AĞIR, 21 YARALI Güncel Haberler BURSA'da belediye otobüsü, arızalanınca sürücüsünün yolun sol şeridine park ettiği kamyonete çarpıp, bahçeye savruldu. BURSA'da belediye otobüsü, arızalanınca sürücüsünün yolun sol şeridine park ettiği kamyonete çarpıp, bahçeye savruldu. Kazada otobüsteki 2'si ağır, 21 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular mevkisinde meydana geldi. Murat Mutlu, 16 VM 145 plakalı kamyoneti, arızalanınca yolun sol şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü, kamyonete çarpıp, yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazada otobüs şoförü dahil 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Avrupa Konseyi Murat Mutlu Bursa Güncel Haberler

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