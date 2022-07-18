Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Yaşar Falcı - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, Trabzon'un Of ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan ise silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.

Akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiSefa Dönmez

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Falcı - Güncel

Süleyman Soylu Fatih Of Güncel Haberler Son Dakika

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