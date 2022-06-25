Bakan Bozdağ: "Bana göre 6'lı değil bu 7'li masa. HDP ve Kandil, bu masaya destek veriyor"
AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı'daki temasları kapsamında Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "AK Parti Ağrı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı'daki temasları kapsamında Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "AK Parti Ağrı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı.
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AA / Ahmet Alican Koç - Güncel