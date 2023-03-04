Son Dakika: Akşener, Millet İttifakı'nın 6 Mart'taki toplantısına katılmayacak

Son dakika: 6'lı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Meral Akşener tavrını netleştirdi. Kurmaylarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrılan Meral Akşener'in adayın açıklanacağı 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağı belirtildi. İYİ Partili Erhan Usta ise, "Kapının açık olmadığını düşünüyoruz. 5'li Masa, Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için bir araya gelmiştir." açıklamasında bulundu.

6'lı Masa'da 5 liderin aksine Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, masadan kalktı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinde ısrarcı olan Akşener, dayatmaları kabul etmeyeceğini belirterek resti çekti.

AKŞENER 6 MART'TAKİ TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Akşener, kurmaylarıyla iki gün toplantı üstüne toplantı gerçekleştirdi. Toplantıların ardından İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrılan Akşener'in tavrı kesinleşti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Akşener, 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak." dedi.

"5'Lİ MASA, KILIÇDAROĞLU'NU ADAY YAPMAK İÇİN BİR ARAYA GELMİŞTİR"

İYİ Partili Erhan Usta ise, "Kapının açık olmadığını düşünüyoruz. 5'li Masa, Kılıçdaroğlu'nu aday yapmak için bir araya gelmiştir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6'lı Masa'nın son toplantısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyip Yavaş ve İmamoğlu'nun isimlerinin anketlerde öne çıktığını söyleyen Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir." demişti.

"MİLLETİMİZ SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR"

Akşener, "Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor. Bu vazife dayatmayı değil, dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilmez bir vazifedir. Bu çağrının sahibi millettir. Bu saatten sonra bizlere düşen seçim yapmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK

Akşener'in sözlerinin ardından toplantı gerçekleştiren Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptıkları açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını belirtmişti.