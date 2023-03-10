Son Dakika: Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar "sağlık sorunları" nedeniyle görevinden istifa etti
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Son dakika: Sorunlarını anlatmaya çalışan depremzedelere gülerek karşılık vermesiyle tepki çeken Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 3 yıldır sürdürdüğü Adıyaman Valiliği görevinden istifa etti. Çuhadar, depremin vurduğu Adıyaman'da sorunlarını anlatmaya çalışan depremzedelere gülerek karşılık vermesiyle tepki çekmişti.
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