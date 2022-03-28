Son dakika... Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Hilal Gürsoy idaresindeki 01 AVV 72 plakalı otomobil, İlim Yolu Bulvarı'nda Zekeriye Karataş'ın kullandığı 01 HT 372 plakalı otomobille çarpıştı.

İki sürücünün yaralandığı kazada Gürsoy'un sürücü koltuğunda sıkıştığını gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Otomobil, Karataş, Sarıçam, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title