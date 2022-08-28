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Son Dakika | Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Son Dakika | Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haber... Adana'da 2 arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 2 arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde A.T. ile arkadaşları B.C. ve E.E. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, A.T. tabancayla iki arkadaşına ateş etti.

Yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, şüpheli A.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mutlu Güney - Güncel

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