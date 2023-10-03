Son Dakika: 64 ilde düzenlenen 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında 928 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 64 ilde "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda; 928 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

744 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yapığı açıklamada, "64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

"ONLARI ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ"

Operasyonun detaylarını paylaşan Yerlikaya şu sözlere yer verdi: "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 64 ilde yapılan operasyonlarda, bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile göz altına alınan şüpheliler şöyle: