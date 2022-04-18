Son Dakika: 2022 yılında Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek

Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"37 BİN 770 KİŞİ GİDEBİLECEK"

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" ifadelerini kullandı.

"65 YAŞINI GEÇMİŞ OLANLAR GİDEMEYECEK"

Erbaş daha önceki açıklamasında ise hac ibadetiyle ilgili şunları söylemişti: "2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama Covid-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak."