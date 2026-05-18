Somaliland Bölgesi'nin sözde büyükelçisi, İsrail Cumhurbaşkanı'na güven mektubu sundu

Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland Bölgesi'nin sözde Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Hagi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a güven mektubu sundu.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, yalnızca İsrail tarafından "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanınan Somaliland Bölgesi'nin ilk kez bir ülkeye "büyükelçi atadığı" belirtildi.

Haberde, daha önce Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi'nin danışmanlığını yürüten Hagi'nin Tel Aviv yönetimi ile ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstlendiği aktarıldı.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.