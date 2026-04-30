Somali Zemzem Üniversitesi Rektöründen ÖSYM'ye Ziyaret

Somali'nin başkenti Mogadişu'da İnsani Yardım Vakfı ve TİKA iş birliğiyle kurulan Zemzem Üniversitesi'nin Rektörü Mohamud Mohamed Hassan ile beraberindeki heyet, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan ÖSYM Başkanı, "Somali Zemzem Üniversitesi Rektörü Sayın Mohamud Mohamed Hassan ve beraberindeki heyet ile yükseköğretim ve sınav süreçleri üzerine çok kıymetli istişareler gerçekleştirdik. Ziyaretleri sebebiyle çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA