Somali Savunma Bakanlığı, Baydhabo saldırısının püskürtüldüğünü bildirdi

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Somali Savunma Bakanlığı, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri ile eski Güneybatı Eyaleti Başkanı Abdiaziz Hasan Mohamed Laftagareen'e bağlı silahlı unsurların Baydhabo kentine düzenlediği saldırının püskürtüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırının bu sabah patlamalarla başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Somali Silahlı Kuvvetleri, bu sabah Baydhabo kentine patlamalarla başlayan saldırıyı düzenleyen Eş-Şebab militanları ile onlara katılan Laftagareen'e bağlı silahlı unsurlara ağır kayıplar verdirdi." ifadeleri kullanıldı.

Askerlerin saldırıya karşı koyduğu aktarılan açıklamada, "Somali Silahlı Kuvvetleri kentin kontrolünü tamamen elinde tutuyor ve kaçan silahlı unsurları takip ediyor." denildi.

Açıklamada, saldırganların ölü ve yaralılarını geride bırakarak kaçtığı belirtilirken, daha ayrıntılı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı kaydedildi.

Baydhabo'da 17 Ağustos ve 3 Eylül'de de federal güçlerle Laftagareen'e bağlı silahlı unsurlar arasında çatışmalar yaşanmıştı. Somali Savunma Bakanlığı, 3 Eylül'deki çatışmalara Eş-Şebab üyelerinin de katıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA