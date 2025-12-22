Haberler

Somali'de düzenlenen operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Somali Ulusal Ordusu, Orta Şabele bölgesinde Eş-Şebab terör örgütüne düzenlediği operasyonda örgütün Jabad Godane sorumlusunu da içeren 15 üyesini etkisiz hale getirdi. Operasyon, örgütün bölgedeki liderlik ve lojistik kapasitesine ağır darbe vurdu.

Somali Ulusal Ordusu (SNA), Orta Şabele bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlediği operasyonda 15 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyon Orta Şabele bölgesine bağlı Xawadley ilçesi sınırlarındaki Jabad Godane yerleşiminde gerçekleştirildi. Operasyonun, örgütün bölgede faaliyet gösteren unsurlarını hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristler arasında örgütün Jabad Godane sorumlusu olarak bilinen Cafer Aden'in yanı sıra örgütün sağlık sorumlusu Abdirisaq Ali ve bölgede faaliyet yürüten bir hücrenin elebaşı Daud'un da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun Eş-Şebab'ın bölgedeki liderlik, koordinasyon ve lojistik kapasitesine ağır darbe vurduğu vurgulanarak, Somali Ulusal Ordusunun terör örgütlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin ülke genelinde sürdüğü aktarıldı.

Savunma Bakanlığı, Somali ordusunun terör ağlarını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkede kalıcı barış, istikrar ile güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlarını sürdüreceğini bildirdi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

