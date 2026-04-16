Somali, İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını sert dille kınadı

Somali, İsrail'in, Somali'nin kuzeydoğusunda tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını sert dille kınadı.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın ülkenin egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atamasının sert dille kınandığı açıklamada, bu girişimin uluslararası hukuka, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile Afrika Birliği'nin (AfB) temel ilkelerine aykırı olduğunun, Somali'nin uluslararası alanda tanındığının, sınırları içinde tek, egemen ve bölünmez bir devlet kabul edildiğinin altı çizildi.

Somali hükümeti, merkezi yönetim dışında ülke topraklarının herhangi bir bölümüne diplomatik veya siyasi tanınma sağlanmasına yönelik tüm girişimleri kesin dille reddettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Somaliland'ın Somali Federal Cumhuriyetinin ayrılmaz parçası olduğu, ayrı yapı gibi göstermeye yönelik hiçbir girişimin hukuki dayanağının bulunmadığı ve uluslararası mutabakatı zedelediği" ifade edildi.

Somali'nin devlet kurumlarını güçlendirmek, demokratik yönetişimi derinleştirmek, ulusal uzlaşıyı ilerletmek ve terörle mücadeleyi sürdürmek amacıyla uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde olduğu vurgulanarak, bu tür adımların bölgesel istikrarı tehlikeye atabileceği ve ayrıştırıcı söylemleri teşvik edebileceği uyarısında bulunuldu.

Somali, İsrail hükümetine bu kararı yeniden değerlendirme ve geri alma çağrısı yaparak, egemenliklerine, toprak bütünlüklerine ve siyasi bağımsızlıklarına tam saygı gösterilmesini talep etti.

Ayrıca açıklamada, Afrika Birliği, BM, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve AB başta olmak üzere uluslararası topluma uluslararası hukuku koruma ve Somali'nin birliğini zedeleyebilecek her türlü girişimi reddetme çağrısında bulunuldu.

Somaliland, 1991 yılında Somali'de merkezi otoritenin çökmesinin ardından ülkeden tek taraflı ayrıldığını ilan etmişti.

Kendi hükümeti, parlamentosu, güvenlik güçleri ve düzenli seçimlerle işleyen idari yapıya sahip olmasına rağmen Somaliland, 26 Aralık 2025'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun duyurmasıyla ilk kez BM üyesi ülke tarafından tanındı.

Somali Federal Hükümeti ise Somaliland'i, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Somali'nin ayrılmaz parçası görüyor.

Mogadişu yönetimi, Somaliland bölgesi tarafından üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmaların hukuken geçerli olmadığı görüşünü savunuyor.