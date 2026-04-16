Haberler

Somali, İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını sert dille kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somali, İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını sert bir dille kınayarak, bu adımın uluslararası hukuka ve ülkenin egemenliğine aykırı olduğunu belirtti. Somali, Somaliland'in ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Somali, İsrail'in, Somali'nin kuzeydoğusunda tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını sert dille kınadı.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın ülkenin egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atamasının sert dille kınandığı açıklamada, bu girişimin uluslararası hukuka, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile Afrika Birliği'nin (AfB) temel ilkelerine aykırı olduğunun, Somali'nin uluslararası alanda tanındığının, sınırları içinde tek, egemen ve bölünmez bir devlet kabul edildiğinin altı çizildi.

Somali hükümeti, merkezi yönetim dışında ülke topraklarının herhangi bir bölümüne diplomatik veya siyasi tanınma sağlanmasına yönelik tüm girişimleri kesin dille reddettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Somaliland'ın Somali Federal Cumhuriyetinin ayrılmaz parçası olduğu, ayrı yapı gibi göstermeye yönelik hiçbir girişimin hukuki dayanağının bulunmadığı ve uluslararası mutabakatı zedelediği" ifade edildi.

Somali'nin devlet kurumlarını güçlendirmek, demokratik yönetişimi derinleştirmek, ulusal uzlaşıyı ilerletmek ve terörle mücadeleyi sürdürmek amacıyla uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde olduğu vurgulanarak, bu tür adımların bölgesel istikrarı tehlikeye atabileceği ve ayrıştırıcı söylemleri teşvik edebileceği uyarısında bulunuldu.

Somali, İsrail hükümetine bu kararı yeniden değerlendirme ve geri alma çağrısı yaparak, egemenliklerine, toprak bütünlüklerine ve siyasi bağımsızlıklarına tam saygı gösterilmesini talep etti.

Ayrıca açıklamada, Afrika Birliği, BM, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve AB başta olmak üzere uluslararası topluma uluslararası hukuku koruma ve Somali'nin birliğini zedeleyebilecek her türlü girişimi reddetme çağrısında bulunuldu.

Somaliland, 1991 yılında Somali'de merkezi otoritenin çökmesinin ardından ülkeden tek taraflı ayrıldığını ilan etmişti.

Kendi hükümeti, parlamentosu, güvenlik güçleri ve düzenli seçimlerle işleyen idari yapıya sahip olmasına rağmen Somaliland, 26 Aralık 2025'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun duyurmasıyla ilk kez BM üyesi ülke tarafından tanındı.

Somali Federal Hükümeti ise Somaliland'i, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Somali'nin ayrılmaz parçası görüyor.

Mogadişu yönetimi, Somaliland bölgesi tarafından üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmaların hukuken geçerli olmadığı görüşünü savunuyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'ın cezası artırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi

Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önüne geldiğinde böyle vuruldu
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Öğrencilerine siper olan Ayla öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi

Türkiye'yi ağlatan anlar! Ayla öğretmenin yakınları fenalaştı
Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Maymunu kovarken canından oldu